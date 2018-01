Për kalimin e Memushajt te Bari pritet ok i Beneventos

Mes Ledian Memushajt dhe Barit marrëveshja është arritur prej disa por që mesfushori i kombëtares shqiptare të transferohet në Puglia në këtë sesion merkatoje duhet që Benevento të japë ok. Sipas asaj që raporton Tuttomercatoweb, gjithçka është në duar të drejtuesve të Beneventos të cilët ende nuk kanë vendosur nëse do të privohen apo jo nga Memushaj në merkaton e dimrit. Ditët në vazhdim do të jenë vendimtare për të ardhmen e 31-vjeçarit nga Vlora.