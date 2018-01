Pastore “harron” Interin: Më besoni, PSG familja ime e dytë!

Javier Pastore dhe Edinson Cavani morën masën e parë ndëshkimore pas paraqitjes së vonuar në ekip nga pushimet dimërore për seancat stërvitore, duke mos u grumbulluar nga trajneri Unay Emery për ndeshjen me Rene. Irritimi i drejtuesve të klubit dhe trajnerit pritet të përkthehet edhe më një gjobë për urguajanin dhe argjentinasin, por duke qenë se prej disa kohësh Pastore është kthyer në një objektiv të lakmuar i Interit mediat sportive kanë nisur të aludojnë se një situatë e tillë mund të jetë një indicie për një divorc mes ish-lojtarit të Palermos dhe klubit të Parisit. Por deklarata e 28-vjeçarit tashmë hedh poshtë të gjitha spekulimet:

“E dashuroj Parisin, e dashuroj këtë skuadër dhe nuk do të bëja asgjë që do të cënonte këtë ekip. PSG për mua është si një familje e dytë. U përballa me disa probleme personale, kjo ishte edhe arsyeja e kthimit tim të vonuar. Kam qenë ndër të parët që i kam besuar këtij projekti dhe, më besoni kur e them se kjo nuk do të ndyshojë kurrë.”

Me deklaratën e tij që premton besnikëri ndaj klubit të sheikut Al Khelaifi Javier Pastore i mbyll kështu shtegun edhe Interit, që në këtë merkato dimërore shihte tek ai përforcimin e duhur për vazhdimësinë