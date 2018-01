Partizani zbulon kalendarin e fillim-vitit, ja kur nis grumbullimi

Partizani nuk i ka nisur ende përgatitjen për pjesën e dytë të sezonit, por nëpërmjet një komunikate në faqen zyrtare të klubit, ka njoftuar se skuadra do të startojë përgatitjet më 6 janar.

Fillimisht skuadra do të grumbullohet në kompleksin sportive të ekipeve kombëtare, në Kamëz, ku do të punojë për 2 ditë dhe më pas, më 8 janar do të niset drejt Antalias, ku do të zhvillojë fazën përgatitore.

Gjatë qëndrimit 10-ditor në Turqi, të kuqtë do të zhvillojnë edhe 2 ndeshje miqësore, që do të shërbejnë për të kolauduar më mirë skuadrën dhe integruar afrimet e reja në ekip.