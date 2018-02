Partizani nuk ka sulmues, për Europën duhen golat e Trashit

Jashtë Kupës së Shqipërisë , tani Partizanit i duhet ta gjejë Europën nga kampionati. Një rrugë më e gjatë dhe padyshim më e vështirë edhe për numrin e madh të pretendentëve që janë në garë, pavarësisht se në termat e klasifikimit të kuqtë janë vetëm një pikë larg vendit të tretë. Problem konstant mbetet gjetja e golit dhe një qendërsulmues që mungon, me stafin teknik që nga ndeshja në ndeshje është i detyruar të improvizojë. Takimi i radhës luhet në Kukës, dhe Starova nuk ka në dispozicion as Bardhin dhe as Prognin që deri më tani kanë bërë dyshen e avancuar. Ndaj Flamurtarit në Kupë mendoi Trashi për ta kthyer ndeshjen, shënoi vetëm pak minuta pasi Klevis Dalipi e kishte spostuar përpara në krah. 25-vjeçari është detyruar këtë sezon të luajë pothuajse kudo, Iuliano e spostoi në të djathtë, pastaj në krahun e kundërt i duhet që herë të bëjë mbrojtësin, herë mesfushorin e herë sulmuesin.

Trashi është kryegolashënues i skuadrës me 5 finalizime, pas tij nga ata që kanë mbetur me Sukajn të larguar në kuotën e 4 golave, vijnë Progni me 3 dhe Jasir Asani me po kaq gola. Cani ende mungon, dhe ndaj Kukësit, në stafin teknik ju duhet urgjentisht të gjejnë një tjetër shpikje për sulmin.