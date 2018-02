Partizani feston 72-vjetorin e krijimit

72 vjet histori, mijëra sportistë dhe trajnerë që kanë lënë gjurmë në sportin shqiptar dhe 10-ra disiplina dhe qindra trofe të fituar. Ishte 4 Shkurti i vitit 1946, kur me Shqipërinë të sapo-dalë nga Lufta e Dytë Botërore, Rinia Antifashiste dhe Ushtria Nacional-çlirimtare, krijuan klubin e kuq, i cili mori formë administrative pas kalimit nën Kompetencën e Ministrisë së Mbrojtjes.

Futbolli ishte ai që zhvilloi edhe ndeshjen e parë zyrtare të Klubit Sportiv Partizani, në derbin e fituar 2-0 përballë 17 Nëntorit të asaj kohe, ndërsa më në Prill të vitit 1946, nisi rrugëtimin e saj edhe klubi i shumësportëshit.

Me pak muaj në dispozicion, por me shumë talente si për meshkuj ashtu edhe për femra, në vitin 1947 Partizani nisi të përfaqësohej rregullisht në elitën e futbollit, basketbollit, volejbollit, atletikës, ndërsa sukseset nuk munguan edhe në çiklizëm, not, gjimnastikë apo peshëngritje dhe në sporte të tjera individuale.

15 tituj kampionë të Shqipërisë dhe 15 Kupa të fituara vetëm nga ekipi i futbollit, që në vitin 1970 ngriti edhe Kupën Ballkanike. Pavarësisht ulje-ngritjeve ndër vite apo një sezoni deri më tani të vështirë, me skuadrën që vetëm matematika e mban në garën për titull, për tifozët dhe jo vetëm, Partizani është “Legjenda”.