Paqe në derbin bask, Bilbao-Sociedad përfundon pa gola

Asnjë gol dhe asnjë fitues në derbin bask mes Athletic Bilbaos dhe Real Sociedad, me të dyja skuadrat që në fund ndanë nga një pikë. Në San Mames u zhvillua një ndeshje shumë e luftuar që prodhoi raste por munguan golat. Pjesa e parë u dominua nga Bilbao ndërsa në fraksionin e dytë mundësinë më të mirë për gol e kishte Sociedadi me Xavi Prieton. Bilbao me këtë barazim iu largua akoma më shumë fundit të klasifikimit ndërsa skuadra nga San Sebastian nuk arriti të merrte një fitore që do ta ngjiste në vendin e 6-të të renditjes në La Liga.