Pacult nuk humb kohë, Kukësi nga avioni në stërvitje (Foto)

Peter Pacult nuk ka ndërmend të humbasë kohë te Kukësi. Trajneri i ri kërkon të njihet sa më shpejt me lojtarët dhe potencialin e tyre, për të nisur punën t’i japë skuadrës një identitet të ri.

Këtë e konfirmon edhe fakti se pavarësisht udhëtimit prej afro 11 orëve nga Tirana drejt Antalias, në të cilin përfshihej edhe një tranzit i gjatë në aeroportin e Stambollit, trajneri e zbriti menjëherë ekipin në fushë.

Kampionët e Shqipërisë u akomoduan në hotel rreth orës 14:00 të pasdites me orën lokale në Turqi, ndërsa pak çaste më pas skuadra zhvilloi një stërvitje shkrydhëse e cila zgjati për afro 60 minuta.

Fillimisht një analizë e gjatë me skuadrën në fushën stërvitore, ku trajneri është përkthyer nga drejtori sportiv, Nderim Nexhipi dhe më pas vrapime të lehta rreth fushës.

Në stërvitjen e parë të skuadrës në Antalia i pranishëm ishte edhe përforcimi më i ri i skuadrës, Donjet Shkodra, nga i cili pritet t’i japë ekipit fantazinë që i mungonte në mesfushë.

Gjatë qëndrimit afro 2-javor në tokën turke, te Kukësi do të provohen një numër i konsiderueshëm futbollistësh, që do të vlerësohen nga trajneri Pacult si përforcime të mundshme për gjysmën e mbetur të sezonit.

Skuadra ka planifikuar edhe zhvillimin tre miqësore ndaj Kayserispor më 8 Janar, ndërsa dy ditë më pas kampionët e Shqipërisë do të zbresin në fushë përballë Bursaspor. Ekipi i tretë me të cilin Kukësi do të luajë janë gjigantët nga Stambolli të Fenerbahçes, me ndeshjen që pritet të luhet më datë 13 Janar.