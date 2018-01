Ozil rinovon me Arsenalin, do fitojë 20 milionë euro në vit

Arsenali nuk mund ti lejonte vetes që pas Alexis Sanchez të humbiste dhe Mesut Ozil. Skuadra londineze pasi afroi në ekip Pierre Emerick Aubameyang i cili u bë blerja më e shtrenjtë në historinë e Arsenalit, arriti akordin edhe për rinovimin e kontratës me mesfushorin turko-gjerman i cili do të bëhet kështu lojtari më i paguar në historinë e klubit. Për të mos e humbur me parametër zero pas disa muajsh, Arsenali pranoi kërkesat financiare të Ozil me këtë të fundit që do të përfitojë 300 mijë paund në javë nga kontrata e re dhe do të firmosë me topçinjtë edhe për 3 vite e gjysmë.