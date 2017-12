Ora 20:45, Bayern – Dortmund, finalja e parakohshme e Kupës së Gjermanisë

Vëmendja kryesore në futbollin e mesjavës do të jetë në Gjermani, aty ku rezervohet superpërballja Bayern i Mynihut -Borussia Dortmund, takim i vlefshëm për fazën e 1/8 të Kupës së Gjermanisë. Bavarezët po gëzojnë një formë më të mirë se sa rivali i tyre, me verdhezinjtë që në kampionat kanë rigjetur rrugën e suksesit në dy javët e fundit që pas ardhjes në krye të stolit të austriakut Peter Shtoger. Konsiderohet një finale e parakohshme edhe për faktin se Dortmundi është fituesi në fuqi i Kupës së Gjermanisë, pasi në finalen e sezonit të kaluar pikërisht përballë Bayernit arriti të fitonte me rezultatin 3-2. Gjithsesi në Superkupën e Gjermanisë, kampionët në fuqi arritën të trimfonin 4-5 me 11-metërsha, pasi koha e rregullt dhe shtesa ishte mbyllur 2-2. Misioni për të mbrojtur trofeun këtë herë duket shumë i vështirë por jo i pamundur. Kjo sfidë, që luhet në “Allianza Arena”, do të transmetohet në Supersport 1 duke në orën 20:45.