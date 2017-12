Ofertat për Qakën kalojnë shifrën 1 milion euro, Girona e Las Palmas pretendentet nga Spanja

Girona dhe Las Palmas janë dy skuadrat e La Ligas që interesohen për shërbimet e Kamer Qakës. Emrat e klubeve spanjolle janë zbuluar nga Adrian Ambrosie, presidenti i Politehnica Iasi.Girona është skuadra katalane që në këtë sezon ka befasuar me ecurinë e saj, duke u klasifikuar mes dhjetë më të mirëve në kampionatin elitar spanjoll, dhe kërkon të përforcohet me yllin e ri kuqezi, për të vijuar paraqitjet fantastike.

Në anën tjetër, Las Palmasi mbyll renditjen në La Liga dhe e cilëson Kamer Qakën si një prej përforcimeve të merkatos së Janarit, me të cilët do të kërkojë mbijetesën në elitë.Dy skuadrat spanjolle i shtohen listës së gjatë të pretendentëve, mes të cilave janë Sampdoria e Benevento në Serinë A italiane, Sporting Braga në Portugali por edhe disa klube nga Liga e Parë rumune, mes të cilave edhe Steaua e Bukureshtit.

Kamer Qaka është padyshim emri më i lakuar i merkatos në Rumani, me mesfushorin shqiptar që i mjaftuan vetëm gjashtë muaj për tu afirmuar si një talent i madh, duke tërhequr vëmendjen e klubeve nga ligat më të rëndësishme europiane.Por, nga një xhevahir i tillë nuk mund të hiqet dorë aq lehtë dhe te Politehnica Iasi nuk kanë ndërmend të nxitohen. Sipas presidentit Ambrosie, 22-vjeçari do të shitet vetëm përballë një oferte të mirë për klubin, por edhe për të ardhmen e vetë Qakës. Skuadra rumune pretendon të paktën një milion euro për kartonin e kuqeziut, me shifrën që pritet të rritet në momentin kur ankandi të hyjë në fazën e nxehtë.