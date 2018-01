Një tjetër talent tek Interi, Armand Rada fiton Superkupën e Italisë

Interi vazhdon të rritë talentë shqiptarë. Armand Rada është kuqeziu i radhës që po shkëlqen te gjigantët italianë. Mesfushori i përfaqësueses së 19-vjeçarëve është një prej protagonistëve të skuadrës së të rinjve, që fitoi Superkupën e Italisë.

Zikaltërit fituan 2-1 në finalen e luajtur në “San Siro”. Pas avantazhit të shpejt me Colidion, Roma barazoi shifrat me Marcucin në minutën e gjashtë. Për të caktuar fituesin e trofeut u nevojit koha shtesë, me sulmuesin amerikanojugor, Colidio, që në të 117-ën realizoi golin e dytë personal duke vulosur triumfin e Interit.

Mesfushori Ardit Rada luajti gjatë gjithë ndeshjes, ndërsa bëhet shqiptari i dytë që fiton kupë me ekipin e të rinjve të Interit, pas Rey Manajt. Por, këtë herë trofeu i Superkupës ka vlera historike, sepse fitohej për herë të parë nga zikaltrit. Një mënyrë për të ëndërruar dhe shpresuar se talenti 19-vjeçar shqiptar do të vazhdojë të shkruajë historinë te Interi.