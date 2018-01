Nica: Teuta ka nevojë për përforcime por mbijetesën e arrimë

Teuta 2018 me një fytyrë të re në stol. Stavri Nica drejtoi në stërvitjen e parë të vitit të ri “Djemtë e Detit” që nisin kështu punën për një rrugëtim të gjatë dhe të vështirë. Situata aspak komode në klasifikim dhe rezultatet e javëve të fundit e kanë komplikuar shumë situatën e skuadrës bregdetare që tashmë drejtohet nga një timonier i ri, por një njohje e vjetër.

Osemene, Lena, Beqaj, Shehaj, Dosti, Abe janë emrat e larguar nga skuadra bashkë me trajnerin Gugash Magani dhe trajneri i ri e pranon se klubi po studion disa alternativa për të forcuar grupin që ka nevojë për elementë të rinj.

Paraardhësi i tij, Gugash Magani ritheksoi disa herë se problemi i vërtetë ishte në kokën e lojtarëve dhe Nica siguron që do të punojë shumë edhe në këtë aspekt.

Trajneri 63-vjeçar shton gjithashtu se misioni i mbijetesës do të jetë i vështirë por ai ka besim që skuadra e tij do t’ia dalë mbanë edhe pse momantalisht renditet në zonën e ftohtë.

Pjesën më të madhe të fazës përgatitore, Teuta do ta zhvillojë në Antalia ku do të udhëtojë në datën 8 Janar dhe do të rikthehet në qytetin bregdetar pas dy javësh.