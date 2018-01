Ndërhyri United, City gati të heqë dorë nga Alexis Sanchez

Nga Anglia vjen lajmi sensacional se Manchester City është gati të heqë dorë përfundimisht nga blerja e Alexis Sanchez, pasi Arsenali nuk ka pranuar 20 milionë stërlina të ofruara nga “Citizens”. Në fakt, ndryshimi i rrjedhjes së ngjarjeve i dedikohet ndërhyrjes së Manchestet United, që duket se ofron një shumë më të lartë për kilianin, kontrata e të cilit me “topçinjtë” përfundon në verë. City i ka ofruar që para 6 muajsh 250 mijë sterlina në javë 29-vjeçarit, që po përjeton një tjetër periudhë stresuese për shkak të qëndrimit të klubit londinez. Jose Mourinho ka ndërhyrë me prepotencë për t’u prishur punë rivalëve ndërqytetas, por sigurisht duke qenë i bindur për cilësitë e sulmuesit, aq më tepër që “Djajtë e Kuq” kanë shfaqur probleme në fazën sulmuese me rënien e rendimentit të Lukakut. Në këto kushte United është favorit për të siguruar shërbimet e Sanchez, pasi oferta e Mourinhos është më pranë kërkesës së Wenger dhe sigurisht edhe lojtarit do t’i ofrohet një pagë e lartë.