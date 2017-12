NBA, LeBron shënon 39 pikë, por Cavs mposhten nga Bucks

Rezultat befasues në “BMO Harris Bradley Center” në sfidën mes Milwaukee Bucks dhe Cleveland Cavaliers. Pas tri humbjeve radhazi vendasit të udhëhequr nga Antetokounmpo mposhtën 119 – 116 Cleveland Cavaliers, duke bërë të pavlefshme paraqitjen e jashëtzakonsme të LeBron James, i cili e mbylli takimit me 39 pikë, 7 asist dhe vetëm një top të kontrolluar poshtë koshit, ndërkohë që “ylli” i Bucks kishte statistikat më të mira në skuadrën e tij, 28 pikë, 7 asist dhe plot 14 rikuperime. Antetokounmpo u ndihmua edhe nga Bladsoe, që shtoi edhe 26 pikë të tjera për Milwaukee. Nga ana tjetër tjetër Kevin Love u ndal në 21 pikë për Cavs. Perioda e fundit rezultoi dramatike, sepse në minutat e para të saj Bucks kishin krijuar një avantazh prej 20 pikësh, ndërsa pak para se të binte sirena Cavs përmbysën gjithçka duke kaluar dy herë në avantazh 105 – 107 dhe 122 – 113. Gjithsesi pas tre gabimeve radhazi të LeBron me shokë, fitorja në fund i buzëqeshi Milwaukee-t, ndërsa Cleveland ndalet pas 5 fitorve radhazi.

Sacramento Kings ndërkohë iu imponua Philadeplhia 76ers 95 – 101 në parketin e kësaj të fundit. Randolph dhe Hield spikatën respektivisht me 27 dhe 24 pikë, ndërsa për vendasit pikëshënuesi më ishte Covington me vetëm 17 pikë.

Plot 37 pikë realizoi Anthony Davis për New Orleans Pelicans në humbjen 116 – 106 ndaj Washington Wizards. Edhe pse realizoi 11 pikë më pak se rivali i tij, paraqitja e Bradley Beal mori më shumë vlerë nga ndihma që i dhanë lojtarët e stolit, me Wizards që mbetet në zonën play off në Konferencën e Lindjes.