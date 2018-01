NBA, Houston “fluturon” me Harden, Cousins 44 pikë në fitoren e Pelicans

James Harden vendimtar në suksesin 99 – 90 të Houston Rockets përballë Miami Heat. Në fund të këtij takimi “Mjekrra” rezultoi me statistikat më të mira: 28 pikë, 5 asist dhe 2 rikuperime, edhe pse nuk u sforcua shumë për këtë performancë. Chris Paul shtoi 16 pikë të tjera për Rockets, ndërsa në radhët e skuadrës nga Florida spikati Whiteside me 22 pikë dhe plot 13 topa të kontrolluar poshtë koshit.

Sfidë spektakolare në “Smoothie King Center” mes New Orleans Pelicans dhe Chicago Bulls, që u mbull me fitoren e vendasve 132-127. Paraqitje ëndrrash për Cousins me “triple double”: 44 pikë, 10 asist dhe plot 24 rikuperime. E pabesueshme sesi Bulls shpërdoruan një avantazh prej 18 pikësh në periodën e fundit, teksa Pelicans që në pak minuta arritën të shënon plot 26 pikë, me kohën e rregullt që u mbyll në barazim 114 – 114. Për të përcaktuar fituesin u nevojitën dy kohë shtesë, por pikërisht në momentet vendimtare të takimit Pelicans ishin më të qetë, duke fituar në fund me 5 pikë diferencë 132 – 127.

Charlotte Hornets kaloi me rezultatin 112 – 107 Sacramento Kings, falë formës që shfaqi Walker, i cili shënoi 26 pikë, dha 9 asist dhe kontrolloi 6 topa poshtë koshit.

Atlanta Hawks, e fundit në Konferencën e Lindjes, arriti t’i rrëmbente fitoren Utah Jazz 104 – 90, me gjermanin Shroeder që realizoi 20 pikë.

Milwaukee Bucks, me një Midleton në superformë, pasi shënoi 35 pikë, kaloi 109 – 105 Phoenix Suns. Memphis Grizzlies iu imponua 105-101 Philadeplhia 76ers, Dallas Mavericks triumfoi lehtësisht 98-75 me Washington Wizards, Denver Nuggets 104-101 me Portland Trail Blazers, ndërsa në takimin e fundit Los Angeles Clippers u dorëzua 118-126 ndaj Minnesota Timberwolves brenda në “Staples Center”.