NBA, Golden State rikthehet te fitorja, zhgënjen Oklahoma

Humbja me 30 pikë diferencë ndaj Utah Jazz ishte thjeshtë një aksident për Golden State Warriors. Kampionët në fuqi të NBA-së reaguan menjëherë duke u rikthyer te fitorja pasi triumfuan lehtësisht në transfertën kaliforniane ndaj Sacramento Kings me shifrat 119-104. Më i miri mbi parket për Warriors rezultoi, Kevin Durant autori i 33 pikëve ndërkohë një ndihmë të madhe në këtë sukses Golden State ia dha dyshja e ashquajtur splash-brothers Curry-Thompson të cilët realizuan 43 pikë në total. Nëse në Konferencën e Perëndimit ligjin e bëjnë Warriors, në Lindje komandon Boston Celtics. Skuadra më e titulluar e NBA-së regjistroi fitoren e 3-të rresht pasi kaloi në TD Garden me rezultatin 119-110, Atlanta Hawks. Për të koleksionuar suksesin e 38-të sezonal, në mungesë të yllit të ekipit Kyrie Irving i cili është i dëmtuar, Celtics iu fal dyshes Terry Rozier-Jason Tatum, me të parin që realizoi 31 pikë ndërsa i dyti shtoi 27 pikë të tjera. Një super Anthony Davis udhëhoqi New Orleans Pelicans drejt një fitoreje shumë të rëndëisishme mbi parketin e Oklahoma City Thunder me shifrat 114-100. Në një mbrëmje ku asnjëri nga yjet e Oklahomës nuk shkëlqeu ishte Davis ai që me 43 pikët mori për dore drejt suksesit skuadrën nga Louissiana.Pas 2 humbjeve radhazi buzëqeshi edhe Los Angeles Lakers. Kalifornianët u rikthyen te fitorja pasi mposhtën brenda në New York, Brooklyn Nets me rezultatin e ngushtë 102-99, për meritë të dyshesh Julius Randle-Brook Lopez me këtë të fundit që realizoi 19 pikë në sfidën ndaj ish skuadrës së tij. Për Lakers kjo ishte fitorja e 20-të sezonale por kualifikimi në play-off vazhdon të mbetet një mision shumë i vështirë për 16-herë kampionët e NBA-së.