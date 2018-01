Naser Aliji “strehë’” në Itali, firmos në Serinë B me Virtus Entella

Përfundon makthi për Naser Alijin. Pas gjashtë muajve pa skuadër, mbrojtësi i Kombëtares transferohet në Serinë B italiane, ku do të mbrojë ngjyrat e Virtus Entella-s. 24-vjeçari i lindur në Kumanovë firmosi me skuadrën e re, me detajet e kontratës që ende nuk janë bërë publike. Kuqeziu pozoi me fanellën e ekipit të ri dhe menjëherë i është bashkuar grupit të drejtuar nga trajneri Aglietti. Naser Aliji cilësohet një përforcim i rëndësishëm për Virtus Entellan me skuadrën që pas 22 javëve të luajtura në Serinë B ka grumbulluar 24 pikë dhe lufton për të evituar rënien nga kategoria. Për mbrojtësin e majtë kjo është skuadra e katërt në karrierë, pasi më parë ka luajtur me Basel dhe Vaduz në Zvicër, dhe së fundmi te Kaiserslautern në Bundesligën 2. Pikërisht klubi gjerman e la të lirë Alijin në verën e vitit 2017 me lojtarin që nuk gjeti skuadër në gjysmën e parë të sezonit. Megjithatë, djaloshi nga Kumanova cilësohet një element i rëndësishëm për Kombëtaren shqiptare, me trajnerin Christian Panucci që e grumbulloi në miqësoren e fituar 3-2 në Turqi, duke e aktivizuar në minutat e fundit të lojës si zëvendësues të goleadorit Armando Sadiku.