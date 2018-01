Napoli me ritëm kampioni, Immobile spektakolar, Bonucci nderon Milanin

Napoli ruan ritmin dhe vazhdon serinë e fitoreve në kampionat. Të kaltrit e Sarrit pas eliminimit nga Kupa e Italisë rigjetën rrugën e suksesit pasi mposhtën 2-0 Veronën në javën e 20-të të Serisë A, duke u ngjitur në kuotën e 51 pikëve. Në San Paolo nuk ishte një ndeshje e lehtë për Napolin që arriti të zhbllokonte shifrat vetëm në minutën e 66-të me mbrojtësin Koulibaly, një gol ky që shkaktoi shumë kontestime nga ana e futbollistëve të Veronës të cilët pretendonin për një faull të shtatlartit senegalez ndaj portierit Nicolas. Fitorja e skuadrës së Sarrit u vulos nga finalizimi i Callejon në të 78-tën. Kjo ishte fitorja e 4-t rradhazi për Napolin në Serinë A me të kaltrit që vazhdojnë rrugën drejt titullit kampion.

Shkëlqen Lazio. Skuadra e Simone Inzaghit falë një super Ciro Immobile i cili realizoi një poker golash ndaj Spalit duke u ngjitur edhe në krye të listës së golashënuesve me dy finalizime më shumë se Icardi, arriti të fitonte lehtësisht me rezultatin 5-2 në transfertën ndaj Spal.

E nisi me këmbën e mbarë vitin 2017 Milani që me një gol të Leonardo Bonuccit mposhti 1-0 në San Siro, Crotonen duke u rikthyer te suksesi në kampionat. Titullar Arlind Ajeti te kalabrezët me mbrojtësin shqiptar që zhvilloi një paraqitje pozitive. Mori fitoren e dytë radhazi Benevento që kaloi 3-2 Sampdorian ndërsa Genoa mposhti 1-0 Sassuolon.