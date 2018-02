Nainggolan: I lumtur qëndrova, dua ta mbyll karrierën te Roma

Në merkaton e janarit u fol shumë për një largim të mundshëm të tij nga Roma me destinacion të ri Kinën e largët. Por në fund marrëveshja me Guangzhou Evergrande nuk u arrit dhe Radja Nainggolan qëndroi te verdhekuqtë. Mesfushori belg në një intervistë zbuloi se është shumë i lumtur që nuk u largua nga kryeqyteti italian, pasi te Roma ndihet mirë dhe as të gjitha paratë e botës nuk do ta bënin të ndryshonte mendim. Nainggolan shtoi gjithashu se mund të vendosë ta mbyllë karrierën te skuadra verdhekuqe.