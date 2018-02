Mungon rinovimi me Lazion, De Vrij mendon për Interin

Po kthehet në një telonovelë të vërtetë dimri, çështja e rinovimit të kontratës të mbrojtësit holandez, Stefan De Vrij me Lazion. Edhe atëherë kur palët dukeshin shumë afër arritjes së një marrëveshjeje, zyrtarizimi ende nuk ka ardhur dhe duke iu referuar atyre që raportojnë mediat italiane në dritare qëndron Interi. De Vrij ka arritur prej kohësh një akord me zikaltërit, por përpara se kjo marrëveshje të bëhet publike duhet që lojtari të prishë të gjitha raportet me klubin e presidentit Claudio Lottito.