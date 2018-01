Montella e nis me humbje, Betis fiton derbin, shënon një shqiptar

Në derbin e Sevillas triumfon Real Betis. Emocione, shumë gola dhe mbi të gjitha një spekatakël të vërtetë futbolli ishte kjo ajo çka ofroi sfida e Ramon Sanchez Pizjuan. Vincenzo Montella e nisi me humbje aventurën e tij në La Liga me Sevillan pasi humbi derin andaluzian Përfindoi 3-5 për Real Betis që shënoi nga një gol në dy eksremet e lojës në minutën e parë dhe atë të fundit. Ruiz që në sekondat e para i dha avantazhin formacionit të Quique Settien por Ben Yedder në të 13-tën barazoi rezultatin. Feddal dhe Kjaer me golat e tyre bënë që pjesa e parë të përfundonte në barazim 2-2. Në pjesën e dytë futbollisti me origjinë shqiptare Riza Durmishi, Sergio Leon dhe Christan Tello me golat e tyre vulosën fitoren e Betisit ndërsa rezultoi i pavlfeshëm finalizimi i Lengelet për vendasit. Me këtë fitore Betis u ngjit në kuotën e 24 pikëve. 5 më pak se Sevilla që mban vendin e 5-të.