Monchengladbach rigjen fitoren dhe vendin e 4-t

Pas 3 takimesh, Borusia Monchengladbach është rikthyer te fitorja, teksa ka mposhtur Hamburgun me rezultatin 3-1, në ndeshjen hapëse të javës së 17 të Bundesligës. Braziliani Raffael ishte protagonist kryesor në këtë takim, pasi asistoi në golin e parë të shënuar nga Hazard dhe shënoi 2 të tjerët në pjesën e dytë.

Nga ana tjetër, për Hamburgun barazoi përkohësisht Hahn në minutën e 53-të, ndërsa mbrojtësi I kombëtares shqiptare, Mërgim Mavraj luajti gjatë gjithë 90 minutave. Me këtë fitore, Borusia Monchengladbach u rikthye sërish në vendin e 4-t, të paktën përkohësisht, deri sa të luajnë edhe skuadrat e tjera. Bundesliga kryesohet nga Bayerni i Mynihut me 38 pikë, i ndjekur nga Schalke 04 me 29.