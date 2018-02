Monaco bën mrekullinë, përmbys Lyonin me 10 lojtarë

Monaco fitoi 3-2 me përmbysje duelin për zonën Champions me Lyonin, që edhe pse kaloi ne epërsi të dyfishtë në pjesën e parë dhe luajti me një lojtar më shumë në fraksionin e dytë doli pa pikë nga kjo sfidë.

Fillimi ishte u vullshëm për Lyonin që kaloi në avantazh që në minutën e 12-të me Diaz, goditja pa shumë pretendime e të cilit nga distanca, nuk u kontrollua nga portieri Subasic, që ka përgjegjësinë e tij për këtë gol të pësuar.

Për befasinë e të pranishmëve në stadiumin “Luigji II” Traore, i shërbyer nga e majta nga Mendy, shënoi të dytin për Lyonin, që u duk sikur i mori shumë shpejt frenat e lojës.

Vetëm tre minuta më vonë, skuadra nga Principata u kthye në lojë me Keita Balde, që lëshoi një diagonale të pakapshme për Lopes.

Monaco mori zemër dhe fitoi një 11-metërsh pas ndërhyrjes së gabuar të Mendy, me Falcaon që fillimisht u ndal nga portieri, por topi mbeti në zonë duke i dhënë mundësinë kolumbianit që ta shtynte në rrjetë.

Një ndërhyrje e pakuptimtë e Keita Balde në minutën e fundit të pjesës së parë u ndëshkua me karton të verdhë, që ishte i dyti për senegalezin, duke i detyruar vendasit që ta luanin pjesën e dytë me një lojtar më pak.

Ndonëse në inferioritet numerik Monaco arriti të ruante të paprekur portën në fraksionin e dytë madje edhe të kundërsulmonte rrezikshëm duke befasuar miqtë me golin e Rony Lopez 2 minuta para përfundimit të kohës së rregullt, që i dha fitoren dhe vendin e tretë skuadrës së Jardim.