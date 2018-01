Miqësorja e fundit, Kamza humbet 2-0 me kazakët e Zhetysu

Kamza e mbyll me humbje fazën përgatitore në Antalia të Turqisë. Skuadra që drejtohet nga Ramadan Ndreu u dorëzua me rezultatin 2-0 përballë Zhetysu, skuadër që militon në kategorinë e parë, e dyta për nga niveli në futbollin e Kazakistanit.

Ndreu e nisi ndeshjen me këtë formacion: Gjonikaj, Frashëri, Lelis, Kuqi, Zguro, Arrabal, Mehmeti, Imeri, Mumajesi, Plaku dhe Racic. U aktivizuan gjatë ndeshjes Avdyli, Rami, Syziu, Agalliu, Zeqiri, Rezi dhe Ymeri.