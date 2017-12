Milani prek fundin, “thyhet” edhe nga Atalanta

Milani i këtij sezoni është një skuadër pa busull. Kuqezinjtë vazhdojnë të mos ngrejnë kokë dhe pas humbjes turpëruese që pësuan një javë më parë në transfertën e Veronës morën një tjetër goditje të rëndë këtë herë nga Atalanta brenda në San Siro. Milani nuk shfaqi pothuajse asgjë në fushë dhe në fund doli kokëulur nga fusha pasi u mposht me rezultatin 2-0 nga bergamaskët e Gasperinit. Skuadrës së Gattusos i mungoi grinta me Milanin që pas kësaj disfate ndërlikoi akoma më shumë pozitat në klasfikim. Ky sezon duhet harruar sa më shpejtë nga kuqezinjtë të cilët kanë dështuar totalisht dhe nëse vazhdojnë me këto ritme pas disa javësh mund ta shohin veten në vorbullën e skuadrave që luftojnë për mbijetesë. Golat për Atalantën nga një për çdo pjesë u realizuan nga Cristante dhe Ilicic.