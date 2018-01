Milani mposht Lazion dhe ‘shkelmon’ krizën

Milani duket se po i largohet krizës gradualisht, pasi ka regjistruar fitoren e 3-të radhazi dhe për më tepër, ndaj një kundërshtari tejet të vështirë, Lazios.

Skuadra e Gatussos arriti të triumfojë 2-1, me rezultatin që u vendos që në 45-minutëshin e parë. Cutrone kaloi në avantazh kuqezinjtë në minutën e 15, ndërsa Marusiç barazoi vetëm 5 minuta më vonë.

Gjithsesi, Milani nuk e uli ritmin dhe vetëm 1 minutë nga fundi i pjesës së parë, gjeti golin e dytë me Bonaventurën, që mposhti portierin Strakosha.

Në pritje të sfidës Roma-Sampdoria, që do të startojW në orën 21:00, Milani ka barazuar këta të fundit me 34 pikë në vendin e 6, pozicion që të çon në Europa League.

Milan dhe Lazio do të përballen sërish në ‘San Siro’, pas vetëm 3 ditësh, të mërkurën në mbrëmje, në gjysmëfinalen e pare të Kupës së Italisë.