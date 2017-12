Milan ‘kanibal’, tani edhe Gattuso rrezikon

Genaro Gattuso erdhi te Milani me shpresën për të ndryshuar situatën e krijuar, gjatë periudhës që skuadra drejtohej nga Montella, por rezultatet e deritanishme po konfirmojnë të kundërtën.

Në 6 takime në stolin kuqezi, mes kampionatit, Kupës së Italisë dhe Europa Leagues, Gattuso ka regjistruar 3 humbje, 1 barazim dhe 2 fitore, duke bërë që bilanci të jetë vërtetë i frikshëm. Për më tepër, në kampionat Gattuso ka marrë 4 pikë në 4 takime, duke pasur një mesatare akoma më të ulët se paraardhësi i tij Montella.

Memnjëherë pas ndeshjes me Atalantën, Gattuso pati një ballafaqim me drejtuesit e klubit, ku raportohet se tonet kanë qenë të larta. Drejtuesit janë të zhgënjyer me rezultatet dhe duket se po mendojnë për pasuesin e Rhinos, duke filluar që nga fillimi i 2018-ës.

2 takimet e kësaj jave, derbi në Kupë me Interin dhe transferta në Firence, do të jenë deçizive për të ardhmen e Gattusos në stolin e Milanit, që edhe pas merkatos së bujshme në verë, vijon të jetë një ‘kanibal’ për trajnerët, të cilët vuajnë paraqitjet nën ton në fushë.