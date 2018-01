Merkatoja e dimrit, si ndryshon nga vitet e tjera

Me merkaton që ka nisur që në fundin e muajit dhjetor, ajo që vihet re është kujdesi i klubeve për të vepruar në hyrje dhe dalje. Pas viteve të tëra kaosi në këtë periudhë hyrjesh dhe daljesh, tashmë drejtuesit e klubeve shqiptare kanë mësuar nga e kaluara, duke vepruar me kujdes.

Flamurtari është skuadra më aktive, pasi ka afruar 4 futbollistë, 3 prej të cilëve vijnë me statusin e lojtarëve që bëjnë diferencën, me synimin për të përmirësuar akoma më shumë një grup që ka bërë mirë në 16 javët e para.

Te Kukësi ka nisur një mini-revolucion, me ndryshimin e trajnerit, shoqëruar edhe me disa afrime. Megjithatë baza do të jenë futbollistët e aktivizuar në fazën e parë, duke përjashtuar ndonjë afrim që mund të jetë mbi nivelin e titullarëve.

Pjesa tjetër e skuadrave, pavarësisht pozicionit në renditje, po mundohen të ruajnë grupin për ta plotësuar me elementë të rinj ose futbollistë që nuk kanë gjetur hapësira tek skuadrat e tjera. Sigurisht që kjo është një risi në mënyrën e të bërit merkato në Shqipëri, pasi edhe huazimet janë diçka që më parë nuk shiheshin si një opsion nga klubet.

Në aksin Korçë-Gjirokastër ka lëvizje shumë të rëndësishme, jo vetëm në emra, por edhe në mënyrën e të bërit merkato, pasi për herë të parë një klub po paguan për dy futbollistë, duke i lënë të qëndrojnë tek skuadra mëmë deri në përfundim të sezonit. Duket se futbolli i fushës po ecën paralelisht me atë të zyrave, duke treguar evolucion edhe në mënyrën e bërjes së merkatos.