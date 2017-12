Merkato e dimrit, ja lëvizjet e zyrtarizuara dhe ato në proces

Merkato e dimrit nuk ka nisur ende zyrtarisht, por kjo nuk i ka penguar disa prej skaudrave që të konfirmojnë lëvizjet e para. Në vorbullën e aludimeve të shumta ka dhe emra konkretë që kanë mbyllur marrëveshjet, ndërsa të shumta janë tratativat në proces e sipër. Partizani ka konfirmuar afrimin e mesfushorit vlonjat Bruno Telushi, i cili mbylli aventurën e tij në kampionatin kroat me Slaven Belupon. Një tjetër vlonjat është zyrtarizuar, pasi Hair Zeqiri tashmë konsiderohet futbollist i Kamzës. Fantazisti e mbylli përpara kohe aventurën te Kukësi, duke vendosur që të ringrihet pikërisht në një skuadër modeste si Kamza, që ka befasuar në startin e këtij edicioni. Në Gjirokastër kanë zyrtarizuar marrëveshjen me Vasil Shkurtajn, sulmuesi i cili nuk u regjistrua në kohë në merkaton e verës, për të qenë tashmë një alternativë e çmuar për trajnerin Hasan Lika. Te Flamurtari është konfirmuar mesfushori me tipare sulmuese Muarem Muarem, Nedjelkovic si dhe Argjent Gafuri, që vjen nga Renova e Tetovës. Te Kukësi është konfirmuar largimi i Ndriçim Shtubinës, ndërsa në Shkodër Edon Hasani ka mbyllur aventurën me Vllazninë. Tratativat e hapura janë për transferimin e Bruno Lulajt nga Skënderbeu te Laçi dhe të Nazmi Gripshit nga korçarët te Teuta, ndërsa në Gjirokastër për momentin konfirmojnë qëndrimin e treshes Abazaj-Bregu-Rroca.