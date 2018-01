“Zoti më ka falur këpucë të reja futbolli, përse nuk duhet t’i tregoj?”

Kjo ishtë një batutë e Mbretit të Futbollit, Pele, në ceremoninë e prezantimit të Kampionatit Karioka. O’Rey, tashmë 77 vjeç, preferoi ta kalonte me humor situatën tij shëndetësore. Legjenda e futbollit mund të qëndronte në këmbë vetëm me ndihmën e një mekanizimi me rrota.