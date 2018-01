Marseille-Monaco, minutë pas minute në supersport.al/ Barazon menjëherë Fabinho (Video)

Java e 23-të e kampionatit francez do të mbyllet me ndeshjen më të rëndësishme të javës, atë mes Marseilles dhe Monacos. Kjo ndeshje mund të cilësohet mjaft mirë edhe si dueli për Champions, pasi të 2 skuadrat, bashkë me Lyonin rivalizojnë për të siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve, duke parë se për titullin PSG-ja është shkëputur ndjeshëm.

69′ – Edhe Jardim kryen zëvendësimin e parë. Largohet Ghezal dhe në fushë futet Rony Lopes

66′ – Payet godet rrezikshëm, por topi devijohet nga mbrojtja e Monacos dhe shkon në këndore

59′ – Sanson godet rrezikshëm në hyrje tëzonës dhe topi kalon ngjitur me shtyllën, me portierin Subasiç që ishte i dorëzuar. Marseille pranë avantazhit

56′ – Jemmerson shënon për Monacon, por arbitri anësor akordon pozicion jashtë loje

51′ – Fabinhoooo. Barazon menjëherë Monaco. Mesfushori brazilian shënon një gol fantastik pas një kombinimi me Keita Balde



49′ – Zambo Andre-Franck zë vendin e Lucas Ocampos te Marseille

47′ – Germain kalon Marseillen në avantazh. Sulmuesi shënon një gol të bukur me kokë, pas ekzekutimit të një faulli nga Payet



– Nga këmbët e Germain starton edhe pjesa e dytë

Mbyllet në barazim 1-1, pjesa e parë

46′ – Ghezal ndëshkohet për një faull të panevojshëm në sulm

42′ – Payet godet kërcënueshëm, por topi grushtohet mjaft mirë në këndore nga portieri i Monacos

39′ – Luis Gustavo teston aftësitë e Subasiç, por portieri i Monacos pret pa vështirësi

36′ – Ndëshkohet edhe Payet, për faull ndaj Glik

34′ – Payet ekzekuton faullin dhe Subasiç komplikon gjithçka me daljen e gabuar, por Glik spastron zonën

33′ – Glik bëhet i ndëshkuari i parë

33′ – Sakai plaset në tokë nga Glik dhe merr ndihmën mjekësore

29′ – Mundësi e shkëlqyer për Marseillen, por Payet bën më të vështirën, pasi pak metra larg portës, godet mbi traversë

22′ – Këndore për Monacon, por ekzekutimi nuk sjell asnjë rrezik për portierin e vendasve

20′ – Tjetër faull në afërsi të zonës për Marseille, por sërish Payet gabon në krosim

16′ – Sidibe merr ndihmën mjekësore, pas një përplasjeje me Germain

13′ – Sidibe shkakton një faull, që ekzekutohet nga Payet, por pa problem për portën e Monacos

6′ – Goooool. Rami korigjon menjëherë gabimin dhe në aksionin e parë të vendasve, futet në zonë dhe shënon me kokë, duke barazuar shifrat



4′ – Keita Baldeeeeeeee. Ish sulmuesi i Lazios kalon në avantazh Monacon. Aksioni nis nga Fabinho, ndërsa Balde shfrytëzon një gabim të Rami në pozicionim dhe pasi del vetëm me portierin, shënon golin e avantazhit.



3′ – Rasti i parë i rrezikshëm i takon miqve, që i afrohen golit me kapitenin Falcao, por topi përfundon jashtë

– Sfida starton me Monaco, që luan topin e parë

