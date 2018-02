Marseille luan tenis ndaj Metz, Balliu jep asist

Marseille luan tenis ndaj Metz. Skuadra e Rudi Garcias triumfoi me shifrat e thella 6-3 në Velodrome duke dhuruar spektakël dhe duke u ngjitur në vendin e 2-të në kuotën e 51 pikëve. Ishte një dominim i Marseilles që shënoi tre herë që në pjesën e parë me Sanson dhe Thauvin, autori i një dygolëshi. Edhe pjesa e dytë nisi nën ritmin e skuadrës vendase. Germain dhe sërish Thauvin e çuan rezultatin në 5-0. Në të 64-tën për miqtë hyri në fushë edhe mbrojtësi i kombëtares shqiptare Ivan Balliu. Metz ngushtoi shifrat me Mollet ndërkohë që greku Mitroglou e çoi rezultatin në 6-1. Në fund miqtë shënuan edhe dy herë të tjera duke e bërë më pak të dhimbshme këtë humbje, madje në golin e 3-të të Metzit që mban firmën e Niane, asisti ishte i Ivan Balliut që për aq minuta sa luajti bëri një paraqitje shumë pozitive.