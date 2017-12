Manchester United 70 milionë euro për Dybalan, Juvja reziston

Larg duart nga Dybala! Për Juventusin talenti argjentias nuk preket. Klubi bardhezi kërkon të ruajë me fanatizëm sulmuesin 24-vjeçar nga “sulmet” e klubeve më në zë në Europë. Gjatë ditëve të fundit Dybala është kthyer temë e rëndësishme në media, duke marrë shkas nga tre mosaktivizimet e tij radhazi. Emri i tij është lidhur me klube të ndryshme të kontinentit të vjetër, më i fundit Manchester United i Mourinhos. “Djajtë e Kuq” janë të gatshëm të ofrojnë 70 milionë euro, një shifër disi e ulët kjo për shërbimet e tij cilësore, por siç raporton “Daily Star”, një ankand që do të kapë shifra të çmendura pritet të ndodhë këtë janar për sulmuesin që mban veshur fanellën e bardhezinjve. Edhe pse nuk ka qenë në formacionin titullar të Allegrit, sërish Juventusi nuk ka ndërmend ta lërë të largohet. Paulo Dybala për ta mbetet titulla, zbret apo jo në fushë.