Lyon-PSG, minutë pas minute në supersport.al/ Formacionet zyrtare, mungon Neymar

Java e 22-të e kampionatit francez mbyllet me krye-ndeshjen Lyon-PSG, e cila do të startojë në orën 21:00 dhe do të transmetohen në live në Supersport 4 dhe minutë pas minute në supersport.al

Miqtë vijnë në këtë takim si skuadra që po dominon kampionatin francez, e shkëputur me plot 9 pikë nga Marseille e vendit të dytë. Nga ana tjetër, Lyoni do të kërkojë fitoren, si rruga e vetme për të mbajtur ‘gjallë’ garën për titullin kampion.

Vendasit renditen në vendin e 4-t, por nëse marrin 3 pikët sot, rikthehen në vendin e dytë dhe ngushtojnë diferencën me kryesuesit.

Formacionet zyrtare: