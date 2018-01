Jetmir Krasniqi është zyrtarisht lojtar i Luganos në Superligën e Zvicrës Mbrojtësi i krahut të djathtë, sipas klubit zvicëran ka nënshkruar për dy sezone e gjysmë, që do të thotë se do të jetë i lidhur me klubin e ri deri në verë të 2020-ës.

23-vjeçari më parë ka qenë pjesë e Lozanës, Le Mont dhe Chiasos, duke zhvilluar në total 75 ndeshje.

Futbollisti me origjinë nga Kosova ka luajtur me ekipet e moshave të Zvicrës.