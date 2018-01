Luftëtari ndërpret kontratën me vlonjatin Zeqaj

Luftëtari pak ditë më parë kreu një lëvizje të rëndësishme në hyrje, duke rikthyer në Gjirokastër Lejdi Licajn, por edhe merkatoja në dalje nuk ka munguar, që me largimin e Zguros.

Së fundi, klubi jugor ka njoftuar ndërprerjen e marrëdhënies kontraktuale me Valdo Zeqajn. Mbrojtësi iu bashkua gjirokastritëve në fillim të këtij edicioni, kur skuadra drejtohej nga uruguaiani Fernandez, por në asnjë moment nuk arriti të përshtatej në qytetin e gurtë. Vlonjati zhvilloi 11 paraqitje me fanellën e Luftëtarit, duke mos qenë një lojtar stabël në formacionin e skuadrës bluzi.

Palët kanë gjetur gjuhën e përbashkët me 22-vjeçarin, që do të kërkojë një skuadër, e cila mund t’i ofrojë më shumë minuta, ndërkohë që klubi gjirokastrit ende nuk e ka mbyllur merkaton dhe mund të afrojë elementë të tjerë për të plotësuar grupin e lojtarëve.

Luftëtari e mbylli pjesën e parë të edicionit me një seri pozitive rezultatesh, duke fituar 3 takime radhazi ndaj Kamzës, Partizanit dhe Kukësit. Skuadra e Hasan Likës ndodhet aktualisht në vendin e 7-të dhe të premten do të përballet me kryesuesit e Skënderbeut.