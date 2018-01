Leipzig mposht Schalken dhe ngjitet në vendin e 2-të

Leipzig fitoi duelin për vendin e dytë në Bundesligë pasi mundi bindshëm 3-1 Schalke 04 përpara tifozëve të saj. Vendasit madje shpërdoruan dhe një 11-metërsh me Augustin në të 37-tën përpara se Keita të kalonte në epërsi të tijtë në minutën e 41-të falë dhe një devijimi. Në pjesën e dytë Schalke barazoi shifrat me një gol me kokë të Naldos, por në të 69-tën Werner shtyu për në rrjetë golin e 2-1, përpara se fitorja të vulosej nga Bruma që i dha vendin e dytë në klasifkim skuadrës së Hassenhuttl.