Laçi ‘fluturon’ me Mezanin, synon fitoren e 4-t radhazi

Laçi i sezonit të shkuar dhe ky aktual, tashmë janë një mirazh. Skuadra kurbinase regjistroi në Vlorë suksesin e tretë rresht në kampionat dhe ka mundësi ta çojë në 4 numrin e fitoreve radhazi në këtë sezon, pasi këtë fundjavë pret Lushnjën në një duel të lehtë në letër. Gentjan Mezani ka arritur me mjeshtëri të injektojë idetë e tij në skuadër.

Në fakt, trajnerit vlonjat nuk i është dashur shumë punë për të rikthyer buzëqeshjen në Kurbin, pasi grupi ishte aty, ai thjesht vlerësoi situatën me shpejtësi duke rikthyer në skuadër entuziazmin, dëshirën për të luftuar për çdo top, por edhe cinizmin përpara portës. Me një treshe si Regginaldo, Uzuni e Nika në sulm, por edhe me mbrojtjen solide dhe një nga portierët më të mirë të kampionatit, Mezani e kuptoi se kjo skuadër mund të rikthehej në identitet vetëm nëse luante në stilin e saj që tashmë e ka në ADN.

Një grup konkret, agresiv në çdo top dhe mbi të gjitha kërkues për 90 minuta. Në Vlorë, skuadra shfaqi dy fytyra. Në pjesën e parë më kërkuese në sulm, ndërsa gjatë të dytës, e luajtur pas 24 orësh, pothuajse perfekte në mbrojtje. Ekipi i përgjigjet trajnerit dhe e kundërta, Mezani arrin të kuptojë aftësitë e djemve të tij, duke i rreshtuar ata në favor të lojës kolektive, si një ekip i ngjeshur dhe kompakt. Skënderbeu gjithashtu ishte dëshmitar i shkallës së lartë të vështirësisë që ka sfida me një skuadër të tillë.

Në këtë mënyrë, Laçi ka arritur të largojë fantazmat e sezonit të shkuar, kjo edhe falë efikasitetit të presidencës që arrin të nuhasë mjaft mirë nevojat e grupit, duke afruar emra të rinj dhe premtues. Vendi i 4-t për momentin, me një pikë më pak se Kukësi e Flamurtari, është treguesi më i mirë për punën e madhe që ka bërë kjo skuadër, edhe pse rruga për kurbinasit mbetet ende e gjatë.