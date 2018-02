Kur kritikat vlejnë, shembulli është Danilo Alves

Gjatë merkatos së dimrit ishte një ndër lojtarët që diskutohej se mund të linte Flamurtarin. Në kategorinë Superiore kishte pretendentë për shërbimet e tij, por ndoshta jo të predispozuar për të shpenzuar ndonjë shumë të rëndësishme. Danilo Alvesh ishte nën kritikë për mungesën e rendimentit, pa ja vënë në diskutim aftësitë teknike, vetëm 1 gol në 16 javët e para të kampionatit ishte vërtet shumë pak për një sulmues me cilësitë dhe pse jo dhe pagën e brazilianit. Në Vlorë vendosën ta mbanin dhe Danilo që në thuajse gjysmën e parë të sezonit kishte tundur vetëm një herë rrjetën këtë 2018 ka rilindur, ka shënuar 3 herë dhe gola vërtet me peshë, duke nisur nga ai i fitores 1-0 me Partizanin në Kupë, vendimtar për kualifikimin e Flamurtarit në gjysmëfinale, me takimin e kthimit që përfundoi 2-1 është pikërisht ai gol që i mundëson skuadrës vlonjate të vazhdojë rrugën drejt trofeut. më pas një tjetër gol i rëndësishëm, ai në barazimin 1-1 me Kukësin në Zeqir Ymeri, një pikë që mban kampionët në fuqi pas skuadrës vlonjate në renditje në luftën për një vend të dytë që në dritën e zhvillimeve të fundit mund të rezultojë shumë i çmuar, dhe në fund edhe goli në finalen e sfidën me Lushnjën ku u fut nga stoli në pjesën e dytë për të vulosur rezultatin në shtesë. 3 gola në 6 ndeshje është padyshim një rendiment i kënaqshëm, ajo që prisnin në Vlorë nga Danilo. Kritikat e Duros duket se i kanë bërë mirë, me brazilianin që qartësisht është zhbllokuar dhe po gjen më shpesh rrjetën. Në janar ishte pranë largimit, tani Danilo mund të konsiderohet edhe si blerja e duhur për Flamurtarin.