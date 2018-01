Krasniqi konfirmon largimin nga Partizani, ironizon me Starovën dhe Olsi Ramën

Nga tani ju bej me dije qe nuk jam me pjese e klubit fk partizani … falenderoj te gjithe ata qe me perkrahen keto sezone ketu ,falenderoj tifozat per mbeshtetjen ,falenderoj Sulejman staroven per largimin tim nga fk partizani qe arsyet i din vetem ai ,falenderoj drejtorin Olsi Rama per sinqeritetin qe tregoi ndaj meje ..Shpresoj qe gabimi dhe e keqia klubit te kemi qen ne .. i uroj suksese klubit dhe skuadres ne pjesen e mbetur te kampionatit..

