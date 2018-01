Kosova, miqësore me Azerbajxhanin me futbollistët e Vala Superligës

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll e ka mësuar kundërshtarin e parë për vitin 2018. Në orët e mbrëmjes të së dielës FFK përmes një njoftimi zyrtar ka bërë të ditur se Kosova ka siguruar miqësoren e parë për këtë vit kundër Azerbajxhanit, ndeshje kjo e cila do të zhvillohet me 2 Shkurt në Antalia të Turqisë.

Përfaqësuesja A e Kosovës këtë herë do të përbëhet ekskluzivisht me futbollistë që luajnë në Vala Superliga, prandaj do të jetë një rast unik për lojtarët kosovarë që të veshin fanellën e përfaqësueses dhe ta dëshmojnë vetëm në ndeshje ndërkombëtare.

Duhet shtuar se kjo ndeshje ka ardhur si qershi mbi torte, pasi është një test i mirë apo ndeshje përgatitore para muajin mars kur Kosova do të gjejë kundërshtarin e radhës për miqësore. Një datë kjo e përcaktuar nga FIFA dhe që do të shfrytëzohet nga të gjitha përfaqësueset që do të marrin pjesë në “Rusi 2018“.