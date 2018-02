Koeman trajneri i ri i Holandës

Holanda zgjedh pasuesin e Dick Adovact i cili dështoi ta kualifikonte kombëtaren portokalli në Botërorin Rusi 2018-të. Do të jetë Ronald Koeman tekniku i ri i Holandës i cili do ti drejtojë tulipanët në Ligën e Kombeve dhe në kualifikueset e kampionatit europian me objektivin për ta kualifikuar Holandën në Euro 2020. Ish trajneri Evertonit do të nënshkruajë në orët e ardhshme kontratën që do ta lidhë me federatën holandeze për dy vitet e ardhshme. Pas eksperiencave në Premier League me Southamptonin ku arriti rezultate shumë të mira dhe Evertonit nga të cilët u shkarkua si pasojë e rezultateve të dobëta për ish-mesfushorin e Holandës tashmë nis një eksperiencë e re ajo e trajnerit të përfaqësues së vendit të tij.