Kane, i preferuari i tifozëve të Realit për sulmin

Harry Kane projektohet si galaktiku i preferuar nga tifozët e Realit të Madridit për pjesën e dytë të këtij sezoni.Sipas një sondazhi të kryer nga gazeta e madhe sportive në Spanjë ,MARCA, ku dhanë vlerësimin e tyre 100 mijë pjesëmarrës,sulmuesi anglez kryegonlëshnuesi i Premier Leagues dhe Europës që numëron 56 gola në këtë vit kalendarik dy më shumë se sa legjenda Lionel Messi ka lënë pas në këtë sondazh edhe brazilianin Neymar me 34 përqind të votave pro tij ndaj 23% që shkuan për brazilianin e Paris Saint Germain. Njëherazi ai lë pas Mbappé që mori vetëm 14 përqind të votave , Lewandowskin me 9%, Hazard me 8%, si dhe Icardin e Dybalan që repekivisht morën 6 përqind të votave. Një ataraksion të madh ngjall goeladori 24-vjeçar i Tottenham dhe Kombëtares Angleze që po përjeton vitin më të mirë në karrierën tij spotive deri më tani. Ai projektohet si përforcimi më i mirë i mundshëm për Los Blancos një ekip me probleve evidente në finalizim. Gjithsesi duket disi i veshtirë transferimi tij në tek madrilenët duke qënë se Tottenham nuk ka ndërmend të lejojë të largohet një talnet si ai dhe janë duke menduar rritjen e rradhës në pagën faraonike të sulmuesit që pritet të kapë shifra stratosferike.