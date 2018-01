Flitej prej ditësh për një kalim të tijin te Kamza por tashmë gjithçka është zyrtare. Vangjel Zguro është futbollisti më i ri i skuadrës nga periferia e kryeqytetit. Lojtari te Kamza do të mbajë fanellën me numrin 31. Mbrojtësi i majtë i afruar pas prishjes së kontratës me Luftëtarin, firmosi kontratë dy-vjeçare dhe u prezantua nga drejtori i Kamzës, Xhesjan Qarri.