Juventusi gati të marrë kreun e Serisë A, PSG do kthesën ndaj Montpellier

Në Itali Juventusi është bërë gati për momentin e parakalimit dhe në orën 20:45 bardhezinjtë kanë një rast të shkëlqyer për të marrë 3 pikët e radhës, teksa do të matin forcat me Chievon në “Bentegodi”, ku “Zonja e Vjetër” ka fituar pa shumë probleme pesë vizitat e fundit. 3 pikët në këtë transfertë do të vinin nëbn presion Napolin, që të dielën pret Bolognan. Allegri ka vendosur të lërë në stol Chiellinin, ndërsa Buffon rikthehet nga dëmtimi, por jo titullar. Mbeten jashtë listës së të grumbulluarve Marchisio, Howedes, Dybala e Cuadrado. Më herët, në orën 18:00, Serie A ofron duelin interesant Sassuolo – Atalanta.

Me interes pritet dueli i kampionatit holandez i orës 19:45 në Enschede Twente – PSV Eindhoven, ndërkaq Le Championnat përbën një rast të shkëlqyer për të ndjekur dominuesit e futbollit francez Paris SG, në duelin e tyre në kryeqytet me një kundërshtar si Montpellier, ndërsa si gjithmonë hapësirë të veçantë rezervon Bundesliga që ofron në orën 15:30 kampionët në fuqi të Bajernit të Mynihut, në takimin në “Allianz Arena” ndaj Hoffenheimit, si dhe duelin e orës 18:30 Werder – Hertha, përballje të cilat të apasionuarit e futbollit gjerman do të kenë mundësi për t’i ndjekur si zakonisht nëpërmjet kanalit Eurosport 2.

Këtë e shtunë, në Supersport, do të ketë hapësirë gjithashtu edhe për kompeticionin më të vjetër në rruzull FA Cup, ku fillimisht në Rodney Parade në orën 18:30 Tottenham Hotspur do të sfidojë një kundërshtar të League Two si Newport County, ndërsa më vonë, në orën 20:45, Liverpuli do të presë në “Anfield” një tjetër ekip nga Premiershipi si West Bromwich Albion.