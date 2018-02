Juve rimerr kreun, VAR-i gabon sërish

Juventusi ia doli me sukses në transfertën me Fiorentinën,. Ku regjistroi triumfin 0-2, që e riktheu përkohësisht në vendin e parë. Bardhezinjtë arritën të shënojnë 2 herë në 45-minutëshin e dytë, me anë të Bernardeschit dhe Higuainit, duke çuar në shtëpi 3 pikët. Fiorentina ishte skuadra që dominoi takimin dhe meritoi shumë më tepër, por bardhezinjtë u treguan të zotët, për të gjetur momentin e duhur të goditjes.

Protagonist në këtë takim u bë sërish edhe gjyqtari, që fillimisht vërshëlleu një 11-metërsh për Fiorentinën, pasi Chiellini ndali topin me dorë në pjesën e parë, por pasi u konsultua me VAR-in, vendosi anulimin e saj, për një pozicion jashtë loje në nisje të aksionit. Gjithsesi, ripërsëritja tregoi se nuk kishim të bënim me pozicion jashtë loje dhe se penalltia duhej lënë të ekzekutohej.