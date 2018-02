Jo vetëm Neymar, Reali do edhe Lewandowskin

Nëse je një futbollist i klasit të lartë , është e pamundur të mos aludohet për një trasnferim të mundesh tek gjigandët e Real Madridit që historikisht kanë kërkuar afrimin e lojtarëve të talentuar, sikurse po ndodh edhe me Robert Lewandowskin. Ditët e fundit kanë qarkulluar zëra që e lidhin të ardhmen e sulmuesit tek klubi Los Blancos dhe në fakt kjo nuk është hera e parë që përflitet për një lajm të tillë me pretendimin se sezoni i ardhshem mund ta gjejë 29- vjeçarin në kryeqytetin e Spanjës . Bomberi polak duket se ndihet i lodhur nga këto spekulime dhe i ka hedhur poshtë duke i cilësuar thjeshtë dhe vetëm si spekulime mediatike dhe se nuk ka ndërmend t’iu kushtoje rëndësi . Per t’i dhënë fund këtyre aludimeve sulmuesi i bavarezëve është shprehur se nuk ka dijeni nëse ka patur një bisedë midis agjentit të tij dhe drejtuesve të Los Blancos. Nga ana tjeter kampionët në fuqi të Spanjës kanë probleme të mëdha në repartin e avancuar , ku u nevojitën përforcime të reja edhe pse lojtari ka bërë mirë tek Bayern Munich , mosha e tij mund të konsiderohet një pengesë sepse klubi i Florentino Perez kërkon të afrojë talente tek të cilët mund të mbështetet për një kohë të gjatë. 29-vjeçari ka shënuar 25 gola gjatë këtij sezoni, në 30 paraqitjet në të gjitha kompeticionet .