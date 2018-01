Java 17 konfirmon garën e fortë nga titulli tek mbijetesa

Humbja e Skënderbeut por edhe barazimi i Lushnjës në transfertën e Durrësit ndaj Teutës ishin asisti perfekt për të mbajtur të hapur garën në çdo pozicion. Korçarët që kanë kryesuar kampionatin bindshëm deri në fund të vitit 2017, tashmë i bëjnë një superdhuratë ndjekësve duke rihapur garën për titull, një diskutim që dukej se ishte mbyllur me kohë. Në Gjirokastër ndaj Luftëtarit formacioni i Ilir Dajës tregoi limite duke u dominuar nga bluzinjtë, që përveçse kanë lënë pas zonën e ftohtë në të cilën udhëtonin shumë javë më parë, tashmë pa frikë sfidojnë këdo me synimin për të arritur vendin e 3-të, atë pozicion që një vit më parë i shpëtoi në finish. Nga dhurata në Gjirokastër përfituan Flamurtari dhe Kukësi që bënë detyrën në sfidën hapëse të 2018-ës. Vlonjatët treguan se jo më kot janë aty të dytët, edhe pse triumfi ndaj Partizanit erdhi në shtesën e shtesës. Në këtë 90 minutësh kuqezinjtë nuk patën në dispozicion nga fillimi afrimet e janarit, çka pretendohet të kenë rritur më shumë në cilësi këtë skuadër, dhe me ta në fushë sigurisht që në Vlorë mund të nisin të ëndërrojnë. Jo më kot stadiumi Flamurtari më në fund është rikthyer të mbushet nga tifozët, të cilët besojnë se tashmë ka ardhur koha që ky ekip të shkojë deri në fund madje dhe me lojëra bindëse. Kampionët e Kukësit kanë treguar një ndryshim rrënjësor, duke mposhtur në transfertë Vllazninë që ashtu si verilindorët kanë ndryshuar shumë. Dora e trajnerit të ri Peter Pacult është vënë re, pasi pavarësisht se ishin në avantazh, Kukësi për asnjë moment nuk e uli ritmin duke vijuar sulmet për të tjerë gola. Në mënyrë perfekte ka reaguar Kamza që i rikthehet pretendimeve për zonën europiane pas 3 humbjeve radhazi në fundin e vitit 2017. Me pikën e marë në Niko dovana lushnja jo vetëm i jep shpresë ecurisë së vetë deri në fund, por mban në ethe edhe Teutën që është vetëm një pikë përpara Vllaznisë. Me këtë renditje është e vështirë të bësh prashikime, pasi gara është e hapur si ëpr titullin kampion, ashtu edhe për zonën europiane dhe mbijetesën.