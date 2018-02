Ironia e fatit, Partizani vuan për të gjetur golin, Vila-Fili shkëlqejnë në Kamza-Skënderbeu

Duhet të ketë një lloj efekti për një tifoz të Partizanit kur shikon Kamza – Skënderbeu. Përtej llogarive për Europën, apo renditjes së skuadrës korcare tashmë të pakapshme, për faktin e thjeshtë se golat nga të dy krahët, vijnë nga dy futbollistë që deri pak javë më parë vishnin fanellën e kuqe. Shënon Realdo Fili një gol avantazhi për skuadrën e Ndreut, përgjigjet Emiljano Vila me një dygolësh për skuadrën e Ilir Dajës. Gola që vijnë pikërisht atëherë kur pyetja që mbretëron te Partizani këtë sezon, është pikërisht ajo se kush do ta bëjë golin? Të dy janë futbollistë që u larguan nga 15 herë kampionët si të panevojshëm, një ndarje jo pa dhimbje si për sulmuesin fierak ashtu edhe për mesfushorin nga Durrësi, që u detyruan të gjejnë zgjidhje emergjente në janar për të vazhduar karrierën. Tejet interesant edhe fakti se për të dy ishin firmat e para të këtij sezoni në kampionat. I përdorur fare pak, për një total prej 225 minutash, 6 prezenca me Partizanin këtë sezon, Realdo Filit i kanë mjaftuar vetëm dy ndeshje për të lënë firmë te Kamza, Vila te Partizani këtë sezon ka luajtur shumë më tepër, titullar fiks në 13 nga 16 ndeshjet e para të sezonit, për një total prej 1145 minutash, pa mundur të gjejë rrjetën, te Skënderbeu i kanëe mjaftuar pak minuta për të shpërthyer me një dygolësh, startistika që thonë se te Partizani mungesa e golit duhet të jetë edhe cështje loje. Të dy sot shijojnë momentin në stacionet e reja të karrierës, një Vilë i rilindur dhe një Fili i vlerësuar, për Partizanin mbetet vetëm dyshimi nëse do të kishte qenë më mirë edhe me ta në këtë sezon, për momentin, pasi llogaritë dhe përgjigjet përfundimtare bëhen vetëm në fund.