Icardi: Nuk është momenti për festë speciale

Mauro Icardi ka festuar përvjetorin e 25-të të lindjes, por nën një atmosferë aspak të mirë në klubin zikaltër, që vuan rezultatet negative që prej mesit të muajit dhjetor. Për më tepër, kapiteni zikaltër ka munguar në takimet e fundit për ekipin, për shkak të një dëmtimi, që duket se tashmë e ka lënë pas.

“Faleminderit për urimet, por është një situatë aspak e këndshme. Nuk është momenti për festa special, por për t’u rikthyer te fitoret, që nga ndeshja e të shtunës me Beneventon. Tani jam mirë dhe kam filluar të stërvitem me skuadrën. Besoj se të shtunën do të jem në fushë dhe të mundohem të jap kontributin tim për të rikthyer ekipin te fitoret, ashtu si në fillim të sezonit”, u shpreh kapiteni i Interit.